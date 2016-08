Veranstaltungstipp: Zeller Lesen mit Herbert Feuerstein

29.08.2016, 14:48 Uhr

Zeller Lesen

Mit Michael Kerbler, ehemaliger Programmdirektor von Ö1 und langjähriger Leiter der Sendereihe “Im Gespräch” spricht er unter anderem über seine Kindheit in Zell am See. Reservierung: 06542/72502. Beginn: 19:30 Uhr. Eintritt: frei. In Kooperation mit Kultur Raum Zell.