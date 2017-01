Paul Gerstgraser sprintet in Chaux-Neuve zu Platz 5

22.01.2017, 16:14 Uhr

Kommentar dazu vom Rauriser

Im zweiten Bewerb von Chaux Neuve (FRA) zeigte ÖSV-Athlet Paul Gerstgraser groß auf. Der 21-jährige aus Rauris sprintet beim deutschen Dreifacherfolg von Platz 28 mit der mit Abstand schnellsten Laufzeit auf Rang 5 vor. Der Sieg geht an Fabian Riessle vor Johannes Rydzek (+2,2sek) und Eric Frenzel auf Rang 3 (+7,9sek). Mit Bernhard Gruber als Neunter schafften es wieder 2 ÖSV-Kombinierer in die Top Ten. Paul Gerstgraser, der sein Stärke auf der Loipe hat, zeigte einen soliden Sprung auf 108,5 Meter. Mit dem zwischenzeitlichen 28. Platz und 1min 22sek Rückstand auf die Spitze positionierte er sich in einer aussichtsreichen Position.

Paul Gerstgraser, der sein Stärke auf der Loipe hat, zeigte einen soliden Sprung auf 108,5 Meter. Mit dem zwischenzeitlichen 28. Platz und 1min 22sek Rückstand auf die Spitze positionierte er sich in einer aussichtsreichen Position. Gerstgraser lief gemeinsam mit David Pommer in einer 6-Mann starken Verfolgerguppe, die in der Schlussrunde den Anschluss an die Spitzengruppe schaffte. Auf den letzten Kilometern konnte sich das spätere Podium bereits etwas absetzen, dahinter entbrannte ein Kampf um die weiteren Positionen. Gerstgraser hatte noch genug Kraft, um sich gegen Magnus Moan und andere starke Läufer durchzusetzen, was ihm schließlich Platz 5 und sein bisher bestes Ergebnis seiner Karriere einbrachte.Paul Gerstgraser dazu: "Stolz bin ich auf meinen Sprung. Dass ich gut langlaufen kann, weiß ich. In der letzten Runde konnte ich noch ein paar Leute einholen. Ich habe so einen super Ski gehabt. Es war taktisch ein super Rennen und bin einfach happy.