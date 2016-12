Union Reitclub Waidach hatte allen Grund zum Feiern

30.12.2016, 18:15 Uhr

20 Jahre Vereinsbestehen

Der URC Waidach hat das ganze Jahr ein ausgefülltes Programm für Groß und Klein. Eine lustige Rodel- oder Eisschieß-Partie, sowie ein idyllischer Mondscheinritt und ein informativer Futtermittelvortrag gehören genauso zu den abwechslungsreichen Aktivitäten wie das Dabei sein von Pferd und Reiter bzw. Fahrer bei diversen Ausrückungen wie der Sternfahrt, dem Fest der Grundzusammenlegung, dem 90-Jahr-Jubiläum der Musikkapelle Piesendorf und dem Leonhardifest in Aufhausen.

Der Saisonabschluss anlässlich unseres 20-jährigen Vereinsbestehens mit den Sonderprüfungen Reiterpass, Reiternadel & Lizenz Anfang Oktober stand ganz im Zeichen einer erfolgreichen Saison und der gegenseitigen Wertschätzung in 20 Jahre URC Waidach. Trotz der eisigen Temperaturen haben sich 26 Kandidaten sehr tapfer geschlagen. Auf diesem Weg dürfen wir ganz herzlich gratulieren! Die Reiterpassprüfung haben Christine Brugger, Katrin Farkas, Wolfgang Farkas, Klara Farkas, Anna Hofer, Sabine Lanner, Birgit Mitterhauser, Carina Riedlsperger, Jessica Ripper, Emily Hörl, Stephanie Meißnitzer und Karl Lederer mit Bravour bestanden. Das Abzeichen für die Reiternadel sicherten sich Alexandra Bernsteiner, Stefan Brennsteiner, Anna Farkas, Simone Grundner, Anita Meusburger und Lisa-Maria Voglstätter. Stolze Inhaber der Lizenz dürfen sich nun Anna-Maria Junger, Alexander Voglreiter, Madleine Fischer, Nina Mitterhauser und Sophie Breitfuss nennen.Regelmäßiges Training und verschiedene Kurse mit versierten Trainern, ein spitzenmäßiger Fanclub und ambitionierte Reiter sind das Erfolgsrezept des URC Waidach. Vielen Dank an alle, die zum Gelingen einer erfolgreichen Turniersaison beitragen! Ohne die Unterstützung von Eltern, Partner, Sponsoren und allen freiwilligen Helfern wäre das Jahresprogramm nicht umsetzbar! Ein großes Dankeschön gilt auch der Familie Voglreiter für die ganzjährige Unterstützung in allen Belangen.Vorab möchten wir wirklich allen Turnierreitern des URC Waidach ein großes Lob für die tollen Leistungen aussprechen! Die Erfolge der letzten 4 Jahre wurden bei der diesjährigen Sportlerehrung gebührend gefeiert. Besonders erwähnen dürfen wir hier noch die heurigen Meisterschaftserfolge: Lisa-Maria Voglstätter sicherte sich den Pinzgauer Meister in Dressur & Springen, sowie den Landesmeister im Springen. Madleine Fischer war wirklich auf Erfolgskurs, sie darf sich Bundesmeister Junioren im Springen, Bundesmeister Junioren in der Vielseitigkeit, Vize-Landesmeister Junioren Dressur und 3. in der Landesmeisterschaft Junioren Springen nennen. Nina Mitterhauser holte sich bei der Bundesmeisterschaft der Junioren in der Dressur die Bronzemedaille, im Springen sowie in der Vielseitigkeit den Vize-Bundesmeister. Josef Voglreiter feierte zum krönenden Abschluss den 3. Platz in der Bundesmeisterschaft der Vielseitigkeit. Das absolute Highlight für den URC Waidach waren die Mannschaftssiege im Springen in Maria Rain in Kärnten und in der Vielseitigkeit in Stadl Paura in Oberösterreich! So dürfen wir der Mannschaft Lisa-Maria Voglstätter, Josef Voglreiter, Nina Mitterhauser und Madleine Fischer zum Bundesmeister Mannschaft Springen 2016 ganz herzlich gratulieren. Mit souveränen Leistungen über 3 Tage in Einzel- & Mannschaftsdressur, sowie Gelände und Springen holte sich die Mannschaft mit Josef Voglreiter, Anna-Maria Junger, Alexandra Bernsteiner, Nina Mitterhauser und Madeleine Fischer den Bundesmeistertitel in der Vielseitigkeit Mannschaft 2016.Als kleinen Vorgeschmack darf der URC Waidach schon ankündigen, dass von 28.07. bis 30.07.2017 wieder ein Vielseitigkeitsturnier, gleichzeitig auch Salzburger Landesmeisterschaft in der Vielseitigkeit, in Piesendorf/Walchen beim Waidachbauern stattfindet. Wir freuen uns schon!Text und Bilder: URC Waidach