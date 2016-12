Pongau - das war der Jänner 2016

23.12.2016, 10:53 Uhr

Im Pongau ist viel los, einen kleinen Auszug an Themen, welche im Jänner 2016 in den Bezirksblättern Pongau aufgegriffen wurden finden sie hier.

Malen für die Löwen und die Bedürftigen

Foto: Marion SamplALTENMARKT. Das Projekt „Malen für die Löwen“ entstand durch die Zusammenarbeit des Altenmarkter Künstlers Mario Pichler und dem Lions Club Hohensalzburg. Kinder hatten die Möglichkeit gemeinsam mit dem Hyperrealisten ein Kunstwerk mitzugestalten, dessen Versteigerung bald Hilfe für Bedürftige leisten wird. Zur Durchführung erklärte sich das Einkaufszentrum Europark bereit, eine kostenlose Fläche zur Verfügung zu stellen.

Biene Maja sorgte für einen Höhenflug

Unser Bild des Monats Jänner

„Menschen, denen Alkohol und Zigaretten wichtiger sind als die Unterstützung Bedürftiger, machen sich für mich sprichwörtlich zum Affen“, bemerkte der Künstler Mario Pichler, der auf diese Weise zu seinem Motiv gelangte, das den Namen "Der Denker" trug.Im Jänner verhalfen prominente Personen aus Sport und Kultur dem Kunstwerk mit ihren Signaturen zu einem speziellen Wert. Die österreichischen Skispringer Stefan Kraft, Michael Hayböck und Manuel Fettner verewigten sich ebenso wie Ernst Hausleitner._________________________________________________________________________Foto: HonigmayrWERFEN. Mit dem Erwerb der Rechte zur Verwendung der Marke Biene Maja Honig erreichte die Firma Honigmayr mit Sitz in Tenneck eine neue Dimension in der Positionierung der eigenen Marke. „Unser Umsatz ist seit Jahresbeginn gegenüber dem Vorjahr um 21 Prozent gestiegen“, freut sich Firmenchef Halmut Gratschmaier. Im Detail stieg bei der Marke Honigmayr der Anteil von 27 auf 30,6 Prozent. Im Jahr 2015 haben lediglich Reformartikel sowie Produktgruppen wie Eis, Bier, Mineralwasser und Fruchtsäfte aufgrund des „Jahrhundertsommers“ noch stärker zugelegt._________________________________________________________________________Foto: Alexander HolzmannIm Sturzflug aus dem Heli ging es für die Paraskisport-Elite im Jänner im St. Johanner Alpendorf. Die Athleten absolvierten im Pongau den ersten von vier Bewerben der Weltcup-Serie, der zugleich als Generalprobe für die Weltmeisterschaft 2017 diente. Diese Generalprobe verlief nicht nur organisatorisch, sondern auch sportlich mit einem Heimsieg für Österreich perfekt. In der Einzelwertung der Herren siegte Ule Uros (SLO) vor Sebastian Graser (Elsbethen) und Lokalmatador Anton Gruber (St. Johann). Mit Magdalena Schwertl siegte eine Österreicherin in der Damenwertung, Sebastian Graser gewann zudem die Juniorenwertung.