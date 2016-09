Mit dem Ohrwurm auf die Piste

28.09.2016, 15:32 Uhr

Mit dem angesagten Künstler Milow startet die Tourismusregion Wagrain-Kleinarl heuer in den Winter.

Musikalische und geografische Höhen

WAGRAIN-KLEINARL (ap). Wenn der Eisbär im Video von Milow's Song "Howling at the Moon" durch die Wüste spaziert, wünscht er sich wohl, im Schnee von Wagrain-Kleinarl zu sein.Und das wäre gar nicht so weit hergeholt, haben es die Tourismusprofis für den "Winterstart hoch 2" doch tatsächlich geschafft, den vielfach ausgezeichneten Sänger und Songschreiber aus Belgien für den Saisonauftakt am 9. Dezember 2016 zu gewinnen. Auf der Bühne bei der Talstation der Flying Mozart in Wagrain wird er seine Fans begeistern. „Nur wer Veränderungen gegenüber aufgeschlossen ist, kann wahrhaft wachsen.“ Das erkannte Milow, als er sein aktuelles Album „Modern Heart“ aufnahm und dabei unbekannte kreative Höhen erklomm – einfach, indem er sich auf eine Fülle von unerwarteten, aber gleichwohl höchst willkommenen und inspirierenden Einflüssen einließ.Weitere Infos unter www.wagrain-kleinarl.at