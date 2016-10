BEST OF “Podium.jazz.pop.rock”

Die Sieger-Bands des größten NÖ Jugendmusikbewerbs für PopularmusikCoole Grooves – Rockige Beats – Jazzige SoundsROCK/POPJolphinOliver Spitzer, E-Gitarre, GesangJosef Flonner, E-Bass, GesangPhilipp Hackl, Gesang, SchlagwerkProgramm:Jolphin: Fictional ProblemsJolphin: Survival SongJolphin: Unsatisfied FeelingJolphin: LiarJolphin: BonfireJolphin: Friends For Travel

Heads Of CabbageLena Lessig, GesangBarbara Simlinger, FlöteHannah Fischer, KlarinetteMaximilian Sorger, SaxophonAmy Agboatwala, E-GitarrePaul Bartonek, E-BassDaniela Simlinger, Klavier, AkkordeonTim Proy, SchlagwerkAlexander Pucher, SchlagwerkProgramm:P!NK & Max Martin: Please Don't Leave MeWoody Payne: Sweet Home ChicagoAdele Adkins: One And OnlyElle King: Playing For KeepsMadonna: Papa Don't PreachSinger.SongwriterOffbeat SocksAngela Biskup, KlavierProgramm:Angela Biskup: Our StoryAngela Biskup: For The DogsAngela Biskup: Second ChancesAngela Biskup: WeiterAngela Biskup: Not SorryLukas MärklLukas Märkl, Gesang, GitarreProgramm:Lukas Märkl: So Good, So DangerousLukas Märkl: Light In The Dark =================================================================================================Einlass: 18:30 UhrKonzert: 19:30 UhrEintritt: Freiwillige SpendeEine Kooperationsveranstaltung mit dem "Musikschulmanagement" NÖ