Nadja Maleh - „best-Of Kabarett”

Kabarettistische Highlights all ihrer SoloprogrammeIn ihrem „BEST-OF Kabarett“ gibt Nadja Maleh kabarettistische und musikalischeHighlights all ihrer preisgekrönten Soloprogramme zum Besten. „Ich bin viele, und diewollen alle raus!“ lautet ihr Motto.Alle ihre Figuren sind schräg, allein durch sprachliche und mimische Überspitzung, ganz ohne Kostümwechsel gelingt es ihr, das Publikum in Bann zu halten.Manche mögen sie besonders, wenn sie singt! „Nadja Maleh bedeutet erstens:Eine intelligente, vielseitige und witzige Kabarettistin auf der Bühne! Nadja Maleh bedeutet zweitens: Sehenswert von der ersten bis zur letzten Sekunde!Nadja Maleh bedeutet drittens: intelligente Texte, eine gute Mischung an Pointen, sorgfältigund genau gezeichnete Figuren! Und diese Stimme, … die singende, muss man auch unbedingt gehört haben!“ (Klein & Kunst Onlein)

www.nadjamaleh.com_____________________________________________________________________________________________________Einlass: 18:30 UhrBeginn: 19:30 UhrKarten:VVK oeticket: Karten online...demnächst | Tel.: 0196096VVK "Die Bühne": e-mail Kartenreservierung | Tel: 02231 64853Karten Vorverkauf: € 22.- (Abholung an der Abendkassa)Karten Abendkassa: € 25.-Schüler/Studenten/1424Jugend:karte NÖ (Ausweis) € 10.-Regionaler Vorverkauf: (ab Verfügbarkeit)NIKODEMUS / Purkersdorf (bis 1 Tag vor Veranstaltungsbeginn)HAAR-ATELIER Eva Böhm / GablitzRYDL´s Friseur+Haarreparatur / Purkersdorf