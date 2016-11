Adventmarkt in Pressbaum

30.11.2016, 20:52 Uhr

luden die Pressbaumer Vereine zum vorweihnachtlichen Einstimmen auf den Kirchenplatz. Am Samstag Nachmittag wurde der Adventmarkt vonundnebstoffiziell eröffnet, begleitet von einer weihnachtlichen Musikdarbietung der Schüler der. Viele Standln servierten Punsch, Glühwein sowie regionale als auch orientalische Kost. Für jeden Geschmack war etwas dabei. Das sorgte für beste Stimmung am Hauptplatz. Mit dem Theaterstückwurde Samstag Nachmittag in diegeladen. Im Stadtsaal gab es die Möglichkeit, Geschenke bei einem der Handwerksstandln für seine Liebsten zu erwerben oder das Kaffeehaus mit hausgemachten Torten zu besuchen. Für die Kinder gab es die Möglichkeit, mitvonetwas aus Naturmaterialien zu basteln. Diesorgte dann Sonntag Nachmittag für weihnachtliche Klänge. Zum Abschluss des Advent-Wochenendes in Pressbaum trieben dieihr Unwesen, was bei den Kindern und Jugendlichen für große Aufregung sorgte.Ein rundum stimmiges Advent-Wochenende, das leider schon wieder vorbei ist. Aber nächstes Jahr gibt es ihn ja wieder, den