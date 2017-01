Neuer Taekwondo Verein in Purkersdorf

14.01.2017, 13:55 Uhr

Die traditionsreiche Mudokwan Sportschule lädt in den Purkersdorfer Pfarrsaal zum Training.

PURKERSDORF. Seit mittlerweile fünf Monaten gibt es in Purkersdorf nun auch einen Taekwondo Verein. Die Mudokwan Sportschule hat eine "Filiale" in Purkersdorf eröffnet und freut sich über neue Mitglieder. Trainiert wird jeden Freitag um 17.30 Uhr im Pfarrsaal. Interessierte jeden Alters können gerne zur Probe mittrainieren, dabei sind keine Vorkenntnisse erforderlich.Die Mudokwan Sportschule wurde 1978 gegründet und ist eine der Pioniere des Wiener Taekwondo-Sports. Dieser stammt aus Korea und unterscheidet sich durch den Einsatz von besonders vielen Beintechniken von anderen Kampfsportarten. Das Training in Purkersdorf leitet Michael Willax, einer der erfahrensten Trainer des Vereins.