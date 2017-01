Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Reutte

08.01.2017, 21:59 Uhr

1.649 freiwillige Einsatzstunden

Bei der Sanierung der Fahrzeughalle inklusive Sanitärbereich wurden bei 139 Terminen, 2.543 Stunden davon 468 Facharbeiter Stunden, an Eigenleistung erbracht.

Neuanschaffungen

Neben Bürgermeister Alois OBERER, Bezirks-Feuerwehrinspektor OBR Konrad MÜLLER war auch eine Abordnung der Feuerwehr Füssen-Stadt mit ihrem zweiten Kommandanten Uwe STREIT bei der Generalversammlung.blickte auf das Jahr 2016 zurück, in dem insgesamt 81 Einsätze bewältigt wurden. Neben 8 Brandeinsätzen gab es 18 Täuschungsalarme, 4 Brandsicherheitswachen und 51 technische Einsätze.Es wurden im Jahr 2016 – 1.649 freiwillige Einsatzstunden (ohne Proben, Schulungen und sonstigen Ausrückungen) geleistet. Auch auf die Ausbildung wurde sehr viel Wert gelegt, was 60 Proben und Übungen, die im Jahr 2016 abgehalten wurden, eindrucksvoll bestätigen. Hierbei lagen die Schwerpunkte besonders beim Schlauchmanagement, der Ersten Hilfe, im Bereich Atemschutz, dem Gefahrengut, der Technischen Hilfeleistung und der Drehleiter-Ausbildung. Die Feuerwehr Reutte war auch bei zahlreichen Ausrückungen vertreten. Insgesamt waren 453 Aktivtäten zu bewältigen. Vier Kameraden von der Jugendfeuerwehr wurden in den aktiven Dienst übernommen.Kommandant Ammann bedankte sich bei Bürgermeister Alois OBERER, dem Bauleiter der Marktgemeinde Reutte Ing. Thomas PETZ, dem Gemeindebauhof unter Thomas KAPPELER, den ausführenden Firmen und allen KameradInnen und deren Frauen bzw. Freundinnen für die tatkräftige Unterstützung.Ein neues Kommandofahrzeug – vom Typ Mitsubishi Pajero, ein Transportanhänger, eine neue Gerätewart- Werkstatt und Großflächenleuchten wurden zur Gänze aus Mitteln der Kameradschaftskasse finanziert. Der Austausch der Hydraulischen Rettungsgeräte (Schere, Spreizer, Pedalschneider, Stempel, Hydraulisches Aggregat und einem Akku Kombigerät) finanzierte das Land.konnte von 11 Lehrgängen an der Landesfeuerwehrschule in Telfs berichten, die von 33 Kameraden besucht worden waren. Beim Bezirksfeuerwehr Nassleistungsbewerb in Lechaschau war die Feuerwehr Reutte mit vier Gruppen am Start. Die Technische Leistungsprüfung "Alt" absolvierten 6 Mann in Gold mit Bravour.blickte auf ein ereignisreiches Jahr 2016 zurück. Bei insgesamt 31 Proben und zahlreichen anderen Veranstaltungen wie dem Wissenstest in Vils zeigte der Nachwuchs hervorragende Leistungen.Kassier HV Christoph WIESENEGG berichtete von der Finanzgebarung der Feuerwehr Reutte. Die Kassaprüfer BV Markus OBERGSCHWANDTNER und BM Günther MAIR bescheinigten dem Kassier eine vorbildliche Führung der Kassa. Der Antrag auf Entlastung des Kassiers wurde einstimmig angenommen.Bürgermeister Alois OBERER bedankte sich bei der Freiwilligen Feuerwehr Reutte für die hohe Einsatzbereitschaft und würdigte den Einsatz und das Engagement für die Allgemeinheit.Der Bezirksfeuerwehrinspektor OBR Konrad MÜLLER überbrachte die Grüße des Bezirks- und Landesfeuerwehrverbandes und bedankte sich ebenso für die hohe Einsatzbereitschaft der Feuerwehr Reutte und die sehr gute Zusammenarbeit. Weiters konnte er HFM Christof KERBER die Auszeichnung für 25-jährige eifrige und ersprießliche Tätigkeit auf dem Gebiet des Feuerlöschwesen verleihen.Die Grüße der Feuerwehr Füssen-Stadt überbrachte der zweite Kommandant Uwe STREIT.Mit einem kurzen Ausblick auf das Jahr 2017 schloss Kommandant HBI Alexander AMMANN die Generalversammlung