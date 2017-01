LKW rammte Autos und fuhr davon

15.01.2017, 12:03 Uhr

Hier kollidierte der LKW mit zwei entgegenkommenden Autos. Ein dritter PKW konnte gerade noch ausweichen, kam dabei jedoch von der Fahrbahn ab und stieß mit einem der beiden anderen beteiligten PKW zusammen. Noch ein weiterer entgegenkommender PKW-Lenker geriet beim Ausweichmanöver von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben.Wie die Polizei meldet, blieben alle Insassen unverletzt, der Sachschaden an den PKWs ist aber hoch. Der Fahrer des Sattelzuges setzte seine Fahrt aber unbeirrt fort. Den Unfall dürfte er sehr wohl bemerkt haben, denn die alarmierte Polizei traf den Fahrer einen Kilometer weiter in einer Ausweiche an, wo er versuchte, den Schaden am Sattelaufleger zu reparieren. Der Rumäne wurden wegen Fahrerflucht und weiterer Verkehrsübertretungen angezeigt.