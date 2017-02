Vor 25 Jahren im Außerfern

14.02.2017, 12:00 Uhr

Ein Blick in die Blickpunkt-Ausgabe Nr. 07 vom Februar 1992

AUSSERFERN (rei). Da war fast der ganze Ort auf den Beinen: In Vorderhornbach gab es an einem Abend vier große Ereignisse: Die Gemeindeführung unter Bgm. Hermann Hosp informierte beim Dorfabend die Bürger über Aktuelles im Ort, anschließend ehrte die Lechtalgemeinde verdiente Gemeindebürger, die Jungbürger wurden angelobt und schließlich wurde der Gemeinde der Wappenbrief durch Landesrat Ferdinand Eberle verliehen.Heute sind die Gemeinden von Weißenbach bis Vils im Tourismusverband Naturparkregion Reutte vereint. Vor 25 Jahren fanden sich die einzelnen Gemeinden erst langsam zusammen. Lechaschau, Weißenbach, Höfen und Wängle machten einen ersten Schritt. Die vier Gemeinden legten erstmals einen gemeinsamen Ortsprospekt auf.Der Schwerverkehr war ein Problem entlang der Fernpassroute. Die Bilanz für 1991 wies insgesamt 87.032 Laser aus, die bei Vils bzw. Pinswang die Grenze passierten.Eine Wechsel an der Spitze einer Musikkapelle gab es in Ehrwald. Hannes Klement wurde neuer Kapellmeister. Gemeinsam mit Obmann Helmut Hohenegg kümmerte er sich darum, dass alles harmonisch in der Kapelle abläuft.In der Gemeinde Pfafflar gab der damals dienstälteste Gemeindechef bekannt, bei den bevorstehenden Gemeinderatswahlen nicht mehr anzutreten. 28 Jahre lang lenkte Alois Köck die Geschicke der Kleingemeinde.