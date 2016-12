Oberer sagt Nein zum Bordell

06.12.2016, 19:00 Uhr

Das "Freundenhaus" im ehemaligen Hotel Urisee kommt nicht

Umfassende Bedarfsanalyse

REUTTE (rei). Braucht es ein Bordell in Reutte? Lange Zeit und teils sehr intensiv wurde diese Frage in der Marktgemeinde und der umliegenden Region diskutiert.Die im Vorfeld notwendige Umwidmung des leerstehenden Hotels am Urisee wurde vom Gemeinderat bereits mit 12:5 Stimmen genehmigt.Die Bedarfsanalyse nahm als nächster notwendiger Schritt einige Zeit in Anspruch. Zwischenzeitlich wurden 1401 Unterschriften gegen das Bordell gesammelt und an Bürgermeister Oberer übergeben.Der Reuttener Gemeindechef machte seine Entscheidung aber nicht von der öffentlichen Meinung abhängig, sondern versuchte Fakten zu bewerten. Und die sprechen klar gegen den Bordellbetrieb.

Fakten sprechen gegen Bordell

Am Dienstag Abend gab Luis Oberer seine Entscheidung bekannt: "Aufgrund der vorliegenden Fakten habe ich das Ansuchen abgelehnt."Mehr zum Thema lesen Sie in der kommenden Bezirksblätter-Ausgabe am 14. Dezember.