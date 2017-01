16.01.2017, 09:55 Uhr

Breitenwanger Senioren steigen in die Oberliga auf

Am vergangenen Wochenende (Samstag) fanden die Unterligameisterschaften West in der Stockhalle Steinach statt. Trotz dem Winterchaos auf Tirols Straßen, schafften die Außerferner Stockschützen die Anreise nach Steinach am Brenner rechtzeitig. Klassensieger wurde die Mannschaft vom EV Tirol. Die Breitenwanger Senioren mit Wolfgang Hechenblaikner, Karl Baumgartner, Karlheinz Fringer und Martin Adler mußten sich nur der Mannschaft vom EV Tirol geschlagen geben und belegten noch vor ESK Wattens den 2. Rang. Diese drei Mannschaften steigen nun in die Oberliga auf.

Der SV Lechaschau mit Herbert Mittermayer, Klaus-Peter Frick, Manfred Untergrabner und Willi Gruber Sadler verfehlten den Aufstieg lediglich um einen Punkt und wurden guter Vierter.

