Trialfahrer präsentierten sich in Bestform

31.08.2016, 08:24 Uhr

Der erste Renntag verlief sehr spannend, da Stefan Fasser nach drei Runden in brütender Hitze punktegleich mit Johannes Heidel aus Amtzell war.Dies bedeutete nach offizieller Fahrzeit von 2,5 Stunden ein Stechen in der nächst höheren Klasse. Fasser blieb cool, fuhr hochkonzentriert und siegte verdient vor seinem Widersacher aus Baden Württemberg. Manuel Fuhrmann, Führender in der Bayerischen Meisterschaft, machte in der ersten Runde ein paar Leichtsinnsfehler und belegte Rang vier. Dies ließ Fuhrmann natürlich nicht auf sich sitzen, drehte den Spieß am zweiten Renntag um und fuhr einen souveränen Sieg ein. Fasser ging es ähnlich wie am Tag zuvor seinem Teamkollegen und wurde Fünfter. Auch dem Trainer merkte man an, dass wieder mehr trainiert werden sollte, und so landete von Baer auf Platz fünf im Mittelfeld bei den Spezialisten.