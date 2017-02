34.263 Stunden im freiwilligen Dienst

13.02.2017, 13:51 Uhr

Sie löschen Brände, bergen Personen, pumpen Keller aus und vieles mehr. Kurz: Sie retten Leben und riskieren dabei oftmals ihr eigenes.

2016: 3081 Einsätze

Aus- und Weiterbildung

Jeder rechnet mit den Ehrenamtlichen. Jeder verlässt sich auf ihr Kommen, wenn frühmorgens noch Bäume über den Straßen liegen, Wege ungesichert, Unterführungen unpassierbar oder Stromleitungen unterbrochen sind.4760 aktive Mitglieder zählen die insgesamt 76 Feuerwehren im Bezirk Ried. Im vergangenen Jahr waren sie 34.263 Stunden im Dienst der Öffentlichkeit – freiwillig und unentgeltlich: "Unsere Mitglieder der Feuerwehren im Bezirk blicken auf ein Jahr mit insgesamt 3081 Einsätzen zurück. Davon waren 2566 technische und 515 Brandeinsätze", berichtet Bezirksfeuerwehrkommandant Friedrich Prenninger.Dabei erstreckte sich das Einsatzspektrum vom Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person und Gefahrgutunfällen, über Großbrände, Katastropheneinsätze bei Überflutungen bis hin zu Personensuchen, Tierrettungen und Insekteneinsätzen.Besonders in Erinnerung seien dabei die schweren Lkw Unfälle auf der A8, der Innkreisautobahn, sowie die Großbrände in Ried, Hohenzell und Taiskirchen geblieben.Die Aufgaben der Feuerwehren nehmen stetig an Umfang zu. Waren es früher hauptsächlich herkömmliche Brandeinsätze, so ist das Einsatzspektrum bis heute, insbesondere bei technischen Einsätzen und nach Naturkatastrophen, enorm gewachsen. Das wiederum fordert das Wissen der Mitglieder. Zur Sicherheit der Feuerwehrler und um Einsätze erfolgreich abschließen zu können, ist eine regelmäßige Aus- und Weiterbildung unumgänglich."2016 wurden sechs Lehrgänge mit 300 Teilnehmern abgehalten. An der Landes-Feuerwehrschule wurden rund 580 Lehrgänge besucht. Wer aufhört sich weiterzubilden, hat in der Zukunft wenig Chance im Feuerwehrdienst professionell helfen zu können", ist sich Prenninger sicher.Neben dem Engagement und der Einsatzbereitschaft der Floriani seien laut Prenninger aber auch die Bürger gefordert: "Vorsorgemaßnahmen wie Rauch- und Wärmemelder, sowie Rückschlagklappen in Kanalanlagen könnten den einen oder anderen Einsatz verhindern. Außerdem wird oft aus einer Mücke ein Elefant gemacht: bei drei Zentimeter Wasser ist nicht der Keller überflutet und wenn ein paar Schindel fehlen, ist nicht gleich das ganze Dach abgedeckt."