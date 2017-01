Exkursion der HAK und HTL zum Landesgericht Ried im Innkreis

05.01.2017, 15:55 Uhr

Der Fall war sehr lehrreich, da die Schülerinnen und Schüler sahen, wie schnell man vor Gericht landen kann, wenn man glaubt, dass man gegen die Polizei vorgehen kann.Im zweiten Fall ging es um eine fortgesetzte Verhandlung, in der dem Beschuldigten der Tatbestand der gefährlichen Drohung vorgeworfen wurde.Der Beschuldigte habe angeblich eine Gruppe von Jugendlichen mit einer Machete am Spielplatz in Uttendorf mit folgender Aussage bedroht: „Nächstes Mal werden die Köpfe rollen!“ Auch diese Verhandlung endete mit einem Schuldspruch.Die Exkursion war sehr interessant und lehrreich.PS: Mehr über die HAK/HAS Ried gibt es am Tag der offenen Tür am 27. Jänner 2017 von 13:30 Uhr bis 16:30 Uhr!