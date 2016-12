Über den Tellerrand hinaus blicken

30.12.2016, 08:00 Uhr

KOMMENTAR

Wenn sich an diesen Tagen so manch einer in die Monarchie zurückversetzt fühlt, dann liegt das wohl daran, dass mit Caspar, Melchior und Balthasar die Heiligen Drei Könige durch Stadt und Land ziehen und in den Häusern ihren guten Segen für das neue Jahr verkünden. Die Sternsinger-Kinder verbinden auf diese Weise lebendiges Brauchtum mit solidarischem Engagement, und zwar Engagement, das über die Grenzen hinausgeht. Unterstützt werden Projekte in Afrika, Asien und Lateinamerika, um so wirksame und langfristige Verbesserungen von Lebensbedingungen für Menschen in den ärmsten Ländern der Welt zu erzielen. Durch diese weltweite Hilfe soll den Kindern auch vermittelt werden, dass Solidarität und soziales Engagement nicht an der Staatsgrenze enden soll und darf. In einer Welt, in der wir uns per Mausklick an jeden Flecken dieser Erde "befördern" können, sollte man – auch was Hilfe und Unterstützung angeht – über den eigenen Tellerrand hinausblicken.