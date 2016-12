Glöcklerläufe im Salzkammergut

23.12.2016, 13:18 Uhr

Am 5. Jänner durchlaufen Glöckler als Lichtgestalten die vielen Ortschaften des Salzkammergutes.

SALZKAMMERGUT. Mit ihren handgefertigten Kappen und mit ihren Glocken vertreiben sie die bösen Geister. Die "Glöckler" ziehen dabei in weißen Gewändern aus den umliegenden Ortschaften ins Stadtzentrum und in den Ortschaften von Haus zu Haus. Mit ihren farbenprächtigen, kunstvoll gearbeiteten, hell leuchtenden Glöcklerkappen bieten sie ein wunderbares Bild. Ebensee ist der Ursprung dieses Raunachtbrauches, der von der UNESCO zum immateriellen Kulturerbe erklärt wurde. Ab 18 Uhr treten im Ortszentrum mehr als 300 Glöckler in rund 18 Passen auf. Ein besonderes Erlebnis ist auch der Glöcklerlauf in Gmunden. Um 18 Uhr spielen die Turmbläser von der Rathaus-Loggia und vom Seehotel Schwan, um 18.15 Uhr erzählt ein Sprecher über das Brauchtum, um 18.20 Uhr kommen die Heiligen Drei Könige mit Gefolge vom See und singen, um 18.45 Uhr treffen die Glöckler am Rathausplatz ein. Auch in Bad Ischl ist das Glöckeln fixer Bestandteil des 5. Jänner: Ab 17 Uhr gibt es den Ritt der Heiligen Drei Könige mit anschließendem Glöcklerlauf im Stadtzentrum.