Arbeitergesangsverein Kohlröserl hielt Jahreshauptversammlung ab

16.01.2017, 10:03 Uhr

EBENSEE. Mit einer Gedenkminute begann die Jahreshauptversammlung des Arbeitergesangsverein Kohlröserl in Ebensee.

All zu früh musste der Männerchor den Verlust ihres Sangeskollegen Franz Weilguni zur Kenntnis nehmen. Weilguni war ein großzügiger Unterstützer der Kohlröserl und sorgte bei den Veranstaltungen mit seinem „Blendwerk“ für den richtigen Ton und die passende Beleuchtung. Im Beisein von Bürgermeister Markus Siller wurde schließlich die Jahreshauptversammlung abgehalten. In einem kurzen Rückblick auf das abgelaufene Jahr, wurde an einige sehr erfolgreiche Veranstaltungen erinnert. Wobei die Teilnahme beim Finale „Best of Chormusik“ im Linzer Brucknerhaus zu den Höhepunkten zählte. Der zweite Platz in der Gruppe in der Kategorie „gleichstimmige Chöre“ bestätigte die Einsatzfreude der Sänger und die Akzeptanz bei der Bevölkerung, die fleißig ihre Stimme für die Kohlröserl abgegeben hatte.

Viel geplant für 2017

Im Anschluss wurden die Termine für die Veranstaltungen 2017 abgesprochen. Ein reichhaltiges Programm erfordert wiederum viele Proben von allen Chorsängern. Mit dem Sängerball im Gasthof Auerhahn Ebensee starten die Kohlröserl am 25. Februar. Ab März wird verschiedenen Ebenseer Gasthäusern ein „Wirtshaussingen“ stattfinden, bei dem die Gäste fleißig mitsingen sollen. Das Herbstkonzert am 11. November im Rathaus Ebensee wird den Höhepunkt des Vereinsjahres darstellen. Ein Schwerpunkt des Chores liegt darin, altes Liedergut wieder zu beleben und aufrecht zu erhalten. Dazu ist jedoch auch notwendig, dass junge Sänger als "Verstärkung" nachrücken.Eine zünftige Jause und Getränke bildeten schließlich den Abschluss der Jahreshauptversammlung.