Herbstkonzert des Musikverein Ohlsdorf!

27.11.2016, 14:12 Uhr

Das Herbstkonzert des Musikvereins OHLSDORF am Samstag 26.11.2016 wird wohl in die Geschichte eingehen. Im Mittelpunkt dieses musikalischen Feuerwerkes stand Kapellmeister Klaus PESENDORFER. Für ihn war es nach über 26 Jahren das letzte Konzert mit seinen Musikern, da er seine Laufbahn als Kapellmeister beendet hat und den Taktstock seinem Nachfolger Norbert PANHOLZER übergeben hat.Ab 19 Uhr füllte sich der Saal im Veranstaltungszentrum MEZZO Ohlsdorf bis auf den letzten Platz. Bei ihrer Begrüßung konnte Obfrau Karen SCHAUSBERGER nicht nur alle Besucher und Fans des Musikvereines Ohlsdorf begrüßen, sondern als Ehrengäste Landtagsabgeordnete Martina PÜHRINGER, Bürgermeisterin Christine EISNER, Vzbgm. Ines MIRLACHER und Alexander ORTNER, Pater Alois PARZMEIER und eine besondere Ehre war das Kommen von Bundeskapellmeister und Landeskapellmeister Professor Walter RESCHENEDER und Bezirksobmann Markus RESCH.Den Beginn des musikalischen Abends machte der Marsch "der belgische Fallschirmspringer" den Florian TREMMEL nicht nur schrieb, sondern auch selbst dirigierte. Klaus PESENDORFER übernahm dann den Taktstock und führte das Orchester in alt gewohnter Manier durch die Melodien wie „die lustige Witwe“, "Zug um Zug", "Gullivers Reisen" und die "Evicka Polka". Durch den Abend begleitete Gerti ROHRHOFER in ihrer charmanten Art und interviewte auch zwischendurch Klaus PESENDORFER, der einen Rückblick auf seine letzten 26 Jahre als Kapellmeister gab.Nach dem Musikstück „Crossroads" wurde der Kapellmeister durch Prof. Walter RESCHENEDER und Markus RESCH mit dem Balsmusikverdienstkreuz in Gold ausgezeichnet und auch BMG. Christine EISNER überbrachte Dankesworte und ein Geschenk an Klaus PESENDORFER. Mit "Sinatra in Concert" und als Zugabe "Mary`s Boy Child" endete die Ära eines großartigen Kapellmeister und der Taktstock wurde feierlich an Nachfolger Norbert PANHOLZER übergeben.Alle Musiker und das gesamte Publikum standen auf und mit Standing Ovations wurde Klaus PESENDORFER auf seinen Platz neben seiner Gattin begleitet. Als Überraschungszugabe trat Ines KASTENHUBER mit dem Lied "One Moment in Time" auf und sorgte nicht nur für Gänsehaut, sondern so für den perfekten Abschluss des großartigen Konzertabends.Alle Bilder unter www.fotopress-sommer.at - Galerie - Veranstaltungen - Herbstkonzert Ohlsdorf