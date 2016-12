Punschstand MV Gschwandt

18.12.2016, 13:05 Uhr

Am Samstag 17.12.2016 lud der Musikverein Gschwandt zu einem gemütlichen Adventsausklang beim Musikvereinhaus in Gschwandt. Zum Wohle der Gäste wurde ein großes Partiezelt aufgestellt, eine Feuerschale sorgte auch für Wärme und Obmann Wolfgang WAMPL war selbst als „Chefkoch“ bei den Raclettebroten im Einsatz. Sein Team schenkte Punsch, Tee und Bier aus und die Musiker des Jugendorchesters und Jungmusiker spielten Advents,- und Weihnachtslieder für die vielen Besucher und Freunde des MV Gschwandt.Auch Bürgermeister Fritz STEINDL war mit Familie gekommen und auch Altbürgermeister Franz WAMPL war vor Ort. Ein schöner Spätnachmittag und Abend in gemütlicher Runde mit Freunden.