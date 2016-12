3. Dezember: Talabfahrt in Gosau startet planmäßig

02.12.2016, 12:27 Uhr

GOSAU. Am Samstag, den 3. Dezember startet die Skiregion Dachstein West in Gosau mit einem Teilbetrieb planmäßig in die Wintersaison 2016/17.

Die Schneekanonen erzeugten in den letzten Tagen und Nächten meterhohe Schneehügel von bis zu 5 Metern, die nun auf den Pisten verteilt werden um sogar die Talabfahrt in Gosau zu öffnen. Der Skibetrieb läuft durchgehend ab Samstag bis einschließlich 2. April 2017. Nach und nach werden nach Möglichkeit so viele Anlagen und Pisten wie möglich geöffnet. Russbach und Annaberg starten mit Ihren Anlagen fix am Donnerstag, den 8. Dezember.