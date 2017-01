67. Glöcklerlauf: Tradition wird auch 2017 in Vorchdorf großgeschrieben

11.01.2017, 10:58 Uhr

Am 5. Jänner fand bereits zum 67. Mal der Glöcklerlauf in Vorchdorf statt.

VORCHDORF. Zu Beginn stimmte die Bläsergruppe der Marktmusik die begeisterten Besucher musikalisch auf den Glöcklerlauf ein.Pünktlich um 18 Uhr liefen die Passen aus allen Richtungen mit ihren kunstvollen und nur mit Kerzenlicht beleuchteten Kappen ein. Sie liefen dort ihre Kreise und Achter um auch mit Unterstützung von Schellenlärm die bösen Geister in der letzten Raunacht zu vertreiben. Auch Bürgermeister DI Gunter Schimpl nahm an diesem Brauch teil und lief auch heuer wieder mit der Glöcklergruppe mit. Besonders begrüßenswert ist, dass in Vorchdorf auch die Jugend für Tradition und Brauchtum begeistert werden kann, so waren viele Schülerinnen und Schüler an der Lichterveranstaltung interessiert beteiligt.Die Heiligen drei Könige, dargestellt vom Doppelquartett des Sängerbundes Frohsinn, sorgten für die musikalische Umrahmung.