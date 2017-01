Der Trend zum Schaumlöscher steigt - Feuerlöscherüberprüfung 2017

29.01.2017, 17:04 Uhr

Zahlreiche Feuerlöscher gab es durch die Fachfirma „HBS – Haas Brandschutz und Sicherheit“ zu überprüfen. Wie bereits in den letzten Jahren, wurden die Feuerlöscher katalogisiert. Knapp 10% waren es nur, welche nach der Überprüfung 2015 den 2 Jahres Intervall einhielten. Dennoch gab es genügend zu tun, da wiederum sehr viele Löscher gebracht wurden und so ein neuer Rekord an Überprüfungen zustande kam. Diese Feuerlöscher wurden wieder auf „Herz und Nieren“ geprüft. Wie immer stand auch der Chef der Firma HBS selbst in der Fahrzeughalle und überprüfte die Löscher. Neben der Überprüfung wurden auch Brandschutzartikel wie Rauchmelder bzw. Löschdecken zur Vorsorge verkauft. Bereits seit mehr als einem Jahrzehnt arbeitet die Feuerwehr Ohlsdorf mit der Firma HBS zusammen.

Der Grund für das Ausscheiden von Feuerlöscher kann verschiedene Ursachen haben. Heuer waren es vermehrt Pulver - Dauerdrucklöscher welche den Druck nicht mehr gehabt haben bzw. das hohe Alter verschiedener Löscher. Der älteste Feuerlöscher hatte bereits den 50. Geburtstag hinter sich.„Der Druckbehälter kann im Ernstfall eine tödliche Waffe werden", so Stefan Haas von der Firma HBS. Vor allem der Austausch von Pulverlöschern zu Schaumlöschern rät der Experte.



Gesetzliche Überprüfung

Laut Gesetz müssen tragbare Feuerlöscher alle zwei Jahre überprüft werden. Die nächste Überprüfung findet im Jänner 2018 statt.