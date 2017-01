Nach nur 20 Km Fahrt die ganze Welt gesehen!

24.01.2017, 13:03 Uhr

Sie das Gute liegt so nah! Dies passt zum heutigen Ausflug von Gschwandt nach Ebensee in das Naturmuseum von Stefan GRATZER in Ebensee, Langwies. Wie immer gab es beim Betreten des Naturmuseum eine freundliche Begrüßung, diesmal direkt vom großen „Meister“ Stefan GRATZER selbst. „Grieß enk bei mir in Ebensee, wannts nur Kripperschaun tuats, dann taten sich die Besitzer um eine kleine Spende gfrein, s`Museum is natürlich a offen für Euch, dann sagt`s mas! Vü Spaß und lasst`s Euch Zeit!“ und schon war Herr GRATZER wieder in seiner Werkstätte verschwunden.

Zu bestaunen gab es drei große Salzkammergutkrippen, die gleich beim Betreten des Museums in`s Auge stachen. Diese drei Krippen wurden teilweise jahrelang aus Platzgründen nicht mehr aufgestellt und haben hier im Naturmuseum nun in der Krippenzeit von 25.12. bis 2.2. jeden Jahres ein neues zu Hause gefunden. Es wäre ewig schade, diese liebevoll gestalteten Kunstwerke versteckt in Schachteln aufzubewahren. So ist dieser Ort eine ideale Ergänzung zur Kripperlroas in Ebensee und im Salzkammergut. Man könnte Stunden vor den riesigen Krippenlandschaften verbringen und sieht immer wieder neue Details.Wir haben uns entschieden auch die neue Ausstellung „EXOTICPUR“ vom Riesenkäfer zum Paradiesvogel im ersten Stock des Naturmuseums zu besuchen. Und dies haben wir nicht bereut! Die vielfältige Tierwelt aus hauptsächlich den Regenwäldern um den südlichen Äquator, wie Südamerika, Indonesien, Neuguinea, bestehend aus farbenprächtige Papageien, Paradiesvögel, riesige Schmetterlinge aus der Gruppe der Vogelfalter, gigantische Käfer wie den Herkuleskäfer aus Südamerika, Vogelspinnen und und, großteils präpariert von Stefan GRATZER mit seinen Mitarbeitern und dann in den verschiedenen Schaukästen lebensgetreu in ihrer Umgebung ausgestellt, haben uns total in den Bann gezogen. Einfach eine andere Welt, in der man sich plötzlich befindet. Als Krönung hat sich dann Stefan GRATZER auch noch die Zeit genommen und uns die verschiedenen Exponate erklärt und ihre Herkunft geschildert. Sein enormes Fachwissen über die Tierwelt aus allen Kontingenten hat uns in Staunen versetzt. Es gibt kaum ein Tier, dass er nicht ins Detail erklären kann. So auch die an der Wand ausgestellten Präparate von exotischen und auch heimischen Wildtiere.Wir können nur jedem Interessierten den Rat geben: so nahe wie hier im Naturmuseum Ebensee haben sie nirgends die Chance "zwei Fliegen auf einen Streich" zu erwischen, in einem die wunderschönen Landschaftskrippen bis 2.2.2017 und die einfach fantastische Ausstellung EXOTICPUR im Obergeschoss des Naturmuseum. Es zahlt sich aus!Alle Bilder unter www.fotopress-sommer.at in der Galerie - privates - Naturmuseum Ebensee