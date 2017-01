Badminton-Asse trumphen bei Landesmeisterschaft auf

16.01.2017, 13:48 Uhr

LINZ. Am 14. und 15. Jänner wurden in Linz die Badminton-Landesmeisterschaften ausgetragen. Mit der Union Ohlsdorf und dem UBC Vorchdorf blicken zwei Clubs aus dem Salzkammergut auf ein sehr erfolgreiches Wochenende zurück.

Die Union Ohlsdorf war in jedem Bewerb in den Medaillenrängen und somit der dominierende Verein bei den diesjährigen Landesmeisterschaften. Im Dameneinzel kam es durch Jana Haas und Katharina Hochmeir sogar zu einem Ohlsdorfer Finale. Hochmeir konnte sich hier knapp gegen ihre Vereinskollegin durchsetzen und ihren Titel verteidigen. Bei den Herren erreichte Andrej Serov Rang drei. Im Herrendoppel holten Lukas Fröhlich und Andrej Serov ebenfalls die Bronzemedaille. Im Damendoppel gab es mit Kathi Hochmeir/Isolde Pertl und Jana Haas/Nadine Reiter gleich gleich vier Ohlsdofer Bronzene. Ebenso standen im Mixdoppel Fröhlich/Hochmeir und Serov/Haas mit dritten Plätzen am Stockerl.

Starl gleich doppelt "vergoldet"

Nach den Erfolgen bei den Senioren Staatsmeisterschaften konnten sich die Vorchdorfer Oldies auch bei den Landesmeisterschaften in Linz ausgezeichnet in Szene setzen. Ohne Satzverlust erreichte Harald Starl das Finale des Herren Einzel 55+. Zwar mühte sich Starl im 1. Satz gegen Alfred Rebhandl und verlor diesen auch prompt mit 19:21. Dann folgte eine Glanzvorstellung: Starl sicherte sich mit 21:9, 21:7 den Landesmeistertitel. Ohne Satzverlust setzten sich im Mixed 45+ Harald Starl / Waltraud Kronsteiner durch. Mit drei klaren 2:0-Satzsiegen ging nach dem Staatsmeistertitel auch der Landesmeistertitel an das Vorchdorfer Duo. Waltraud Kronsteiner holte sich im Damendoppel 35+ mit ihrer Partnerin Christine Rebhandl den zweiten Platz.