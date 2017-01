Daniela Aitenbichler und Wienessa sprangen in Allhartsberg zum Sieg

03.01.2017, 23:11 Uhr

ALLHARTSBERG. BAD ISCHL. Mit ihrer Stute Wienessa startete Springreiterin Daniela Aitenbichler zum Saisonende am 19. Dezember in Allhartsberg.

Erfolgreich war die Bad Ischlerin dabei gleich in drei Bewerben: In der Kategorie „50 cm“ schaffte es Aitenbichler unter 28 Startern auf den ersten Rang. Platz drei räumte Aitenbichler im Bewerb „80 cm“ ab und über „90 cm“ sicherte sich die Reiterin unter 26 Startern den sechsten Rang. Generell blickt das Reit-Ass auf eine tolle Saison zurück: „Wienessa und ich konnten bei einigen Bewerben ganz vorne mitmischen und das macht mich schon sehr stolz“, so Aitenbichler, die auch für 2017 einiges geplant hat.