Strenger Winter: Auftausalz-Verkauf erlebt Aufschwung

18.01.2017, 12:17 Uhr

Während im Dezember 2016 nur 30.000 Tonnen Tausalz verkauft wurden, rechnet man im Jänner 2017 mit rund 130.000 Tonnen. Salinen Austria AG gibt Entwarnung: "Es sind genügend Reserven für den restlichen Winter vorhanden."

"Genügend Reserven vorhanden"

Auftausalz nur "Spitze des Salzberges"

EBENSEE. Gewaltige Schneemassen, Kälte und Glatteis: Der Winter hatte Oberösterreich – vor allem aber auch das Salzkammergut – in den letzten Tagen voll im Griff. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren und die Winterdienste waren dabei besonders gefordert. Um die Straßen vom gefährlichen Glatteis zu befreien ist auch der Einsatz von Auftausalz wichtig. Dieses stammt größtenteils von der Salinen Austria AG mit dem Firmenhauptsitz in Ebensee. "Der Winter 2016/17 ist, zumindest seit Anfang Januar, wesentlich niederschlagsreicher und kälter als die Vergleichsperioden der letzten drei Jahre", berichtet Stefan Maix, Vorstandsvorsitzender der Salinen Austria AG. Natürlich steigen mit einsetzendem Winter auch die Absatzmengen an Auftausalz. "Im recht warmen Dezember 2016 betrug die gesamte ausgelieferte Menge an losem Auftausalz 30.000 Tonnen, im Jänner rechnen wir aus heutiger Sicht mit etwa 130.000 Tonnen", so Maix weiter. Allein am 9. Jänner verzeichnete man einen Auftragseingang von mehr als 20.000 Tonnen.Bis dato wurden im Winter 2016/17 etwa 170.000 Tonnen ausgeliefert, bis Ende des Wirtschaftsjahres (Ende Juni) werden es insgesamt 300.000 bis 340.000 Tonnen sein. Dabei beliefert die Salinen Austria AG Unsere sowohl große Straßenerhalter wie die Asfinag (Autobahnen), die Landesstraßenerhalter der einzelnen Bundesländer sowie Kommunen in allen Größen. "Wir beliefern auch private Kunden wie Winterdienstleister und größere Betriebe", erklärt Maix.Während der vergangenen zehn Jahre schwankte die Absatzmenge an Auftausalz pro Jahr je nach Winterverlauf zwischen 230.000 und 500.000 Tonnen. "Zur Aufrechterhaltung der Lieferfähigkeit ist neben einer hochverfügbaren Produktionsanlage und einer leistungsfähigen Verladeeinrichtung insbesondere auch eine Lagerungsmöglichkeit notwendig", so der Vorstandsvorsitzende. "Diese Lagerungsmöglichkeit sind unsere Hallen mit einer Gesamtkapazität von 300.000 Tonnen. Damit können wir auch extremen Winterentwicklungen trotzen. Für den Winter 2016/17 liegt jedenfalls noch genügend Salz auf Lager."Vor einem Jahrzehnt lag der Anteil des Streusalzes bei etwa 50 Prozent der Gesamtabsatzmenge. Durch die Steigerung des sogenannten Kernsegments konnte die Salinen Austria AG den Anteil auf mittlerweile 25-30 Prozent reduzieren. "Als Kernsegment bezeichnen wir Speisesalz für die Lebensmittelindustrie, Tablettensalz für die Wasserregenerierung, Pharma Salz, Consumer Produkte, Viehsalz, Gewerbesalz", so Maix.