SixPack: Erste CD mit "Gspür für die stade Zeit"

06.12.2016, 15:44 Uhr

Die sechs jungen Schardenbergerinnen präsentieren ihre erste CD bei der Waldweihnacht beim Baumkronenweg.

SCHARDENBERG. Wenn die sechs jungen Damen des Ensembles „SixPack“ aus Schardenberg die Bühne betreten, spürt man sofort die „musikalische Energie“, die Freude am Singen und die Harmonie der Stimmen. Im Herbst wagte das Vokalensemble aus Schardenberg nun zum ersten Mal den Gang ins Tonstudio und nahm die erste CD auf. Adventmusik mit viel Gespür und Sinn für „die Ståde Zeit“ wird in vokaler Form dargeboten. Die Stücke wurden für das Vokalensemble arrangiert und werden dezent am Klavier begleitet.Vorgestellt wird die neue Weihnachts-CD des Ensembles bei der Waldweihnacht am Baumkronenweg am 8. und 9. Dezember ab 14 Uhr.Einen Titel hat die CD natürlich auch: „So this is Christmas“. Diesen Titel sollte man sich merken, falls man noch ein musikalisches Weihnachtsgeschenk braucht.