Atemberaubende "Baumblüte" zu Neujahr in Oberndorf

09.01.2017, 17:37 Uhr

Der Raureif hat die Landschaft fest im Griff

Um den Jahreswechsel war das Mostviertel in ein tiefes Weiß gehüllt. Ganz oben lag schon viel Schnee, aber in den eher unteren Lagen übernahm der Raureif die Vorherrschaft. Bei tiefblauem Himmel standen vor allem die kräftig bezuckerten Bäume im Blickfang.Trotz langer Silvesternacht rückte ich bereits früh aus und marschierte auf den Großberg, den ich noch nie in einem so edlen Raureif gesehen habe. Der weitere Weg führte über's Kraneck nach Oberndorf zurück.