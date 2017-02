Öffentliche Gemeinderatssitzung Jenbach

ÖFFENTLICHE KUNDMACHUNGGemäß § 36 der Tiroler Gemeindeordnun2g0 01 wird . hiermit kundgemacht, dass amDienstag, den 14. Februar 2017 um 19.00 Uhr im Sitzungssaal der Gemeinde (Postamt 3. Stock) eine öffentliche Gemeinderatssitzung mit folgender Tagesordnung statt findet:1. Niederschrift über die ordentliche Gemeinderatssitzunvgo m 13.12.201611. Gemeinderatsfraktion FPÖ - Namhaftmachungne uer Ersatzmitglieder für denGemeindevorstand und für die Ausschüsse anstelle des ausgeschiedenenGemeinderates Mirocha Andreas

Ill. Anträge des Bürgermeisters und des Gemeindevorstandes1. Ehrungen2. Wohnungsvergaben3. Diverse Ausgabenüberschreitungen und Auftragsvergaben4. Haftungsübernehme für Darlehen der Achenseebahn AG5. JES - Vermietungv on Stellplätzen an Sozial- und Gesundheitssprengel6. Gst. 979/8 in EZ 1051 (Eigentümer Franz-Josef Jörger) - Zustimmungz um Verkaufder Liegenschaft/Verzicht auf Vorkaufsrecht7. Gst. 584/19 in EZ 790 (Eigentümer Herbert und Maria Piller) - Zustimmungz urLöschung des Wiederkaufsrechtes für die Marktgemeinde JenbachIV. Anträge Ausschuss fur Bauwesen - Mobilität - Raumordnung1. Gesamtüberarbeitudnegs Flächenwidmungsplanes2. Erlassung Bebauungsplan im Bereich Gst. 586/11 (Am Gießen - HaidenhoferHermann)3. Erlassung Bebauungsplan im Bereich Gst. 141,140/3,.650 (Schalserstraße -Pratzner Stefan4. ErlassungB ebauungsplan im Bereich Gst..692,386/1,386/7 (Mitterweg- LechnerHelmut und Lechner Walter)V. Berichte des BürgermeistersVI. Anträge / Anfragen / AllfälligesTag