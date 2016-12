Begeisterte Zuhörer beim Lions Club Wattens Adventkonzert

08.12.2016, 09:29 Uhr

“ in den Festsaal der NMS Wattens ein. Der Lions Club Präsident, KR Franz Troppmair, begrüßte die 170 Zuseher. Durch den Abend führte Dr. Peter Kostner, bekannt vom ORF Tirol. Er las besinnliche Texte zur Einstimmung auf die Weihnachtszeit und wurde von der Wattenberger Stubenmusik und den Wattner Weisenbläsern begleitet.Im Anschluss an das Konzert lud der Lions Club zum gemütlichen Beisammensein bei Punsch und Glühwein am Kirchplatz ein. Der Reinerlös der Veranstaltung wird für karitative Projekte in Wattens und Umgebung verwendet.