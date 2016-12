Weihnachtsmarkt in Weerberg mit Krippenausstellung

12.12.2016, 16:55 Uhr

Am Wochenende stand Weerberg ganz im Zeichen eines Weihnachtsmarkt-Events

WEERBERG (dw). An zehn verschiedenen Ständen wurden alte und neue Handwerke wie Glaskunst, Schnitzen, Drechseln, Korbflechten, Toggel machen, Ranzen sticken, Filzen, uvm. präsentiert. Auf die kleinen Besucher wartet ein spannendes und tolles Programm mit einem bunten Kinderprogramm und betreutes Basteln. Eine beeindruckende Krippenausstellung mit 20 Tiroler und Orientalischen Krippen im VZ Weerberg ergänzten den Event, der hunderte Besucher anlockte. "Es kann heuer sicher wieder eine grosszügige Spende an die Kinderhilfe Bezirk Schwaz und Sozialsprengel Weer und Umgebung überreicht werden" freute sich Obmann und Organisator GR Georg Eller Georg. Bgm Gerhard Angerer danke allen, welche für die vorweihnachtliche Stimmung sorgten. Lobende Worte vom Gemeindechef auch an die VS Kinder, Kindergarten, Musikklasse und Bläser der Musikkapelle für deren Einsatz am Weihnachtsmarkt.