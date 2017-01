Bewegtes Tanzschauspiel in Millstatt

30.01.2017, 08:58 Uhr

Künstler aus Polen präsentierten "Repetition".

MILLSTATT. Die beiden Veranstalterinnen, Galeristin Eleonore Schäfer und Kuratorin Andrea K. Schlehwein (beide ART SPACE stift millstatt), dürften mit ihrem ungewöhnlich frühen Saisonstart mehr als zufrieden sein. Vor vollem Haus fand die achte Ausgabe von "Light on, Light off", ihrer internationalen Tanzserie in Kooperation mit dem Polnischen Institut Wien statt.Die Künstler aus Polen präsentierten mit dem Tanzabend ‚Repetition’ eine mit viel Applaus bedachte Österreichpremiere; choreographiert von Maciej Kuzminski, präzise dargeboten von Daniela Komedera und Dominika Wiak, das Künstlergespräch wurde moderiert von Roma Hurey.

Unter den zahlreichen Gästen, befanden sich Hausherr Günther Tragatschnig, die Millstätter Hotelier-Familie Nikolasch, Nina und Peter Unterkofler (Villa Parkschlössl), Giovanni Mangini (Villa Verdin). Die Künstler Barbara Bernsteiner, Christian Einfalt, Jochen Freymuth, Katja Jüttemann, Alois Köchl und Franz Politzer mischten sich ebenfalls unters Publikum.Weiters waren Maria Elisabeth Auersperg, Bärbel Humitsch, Krista Kulterer, Brigitte und Josef Ortner, Karina Mansbart-Povel, Jacqueline ten Haken (Tourismusbüro Millstatt), Werner Stadlmann, Helmuth Lindpointner, Margit Egger-Peitler, Barbara Burgstaller, Leonard Stintjes, Gretel Miklautz (Antiquitäten & Kunst, Gmünd), Apothekerin Uta Fink, Photograph Jo Hermann sowie die Krone-Kritikerin und Center for Choreography Leiterin Andrea Hein gekommen.