Bionische Innovationen am BORG Spittal

18.01.2017, 15:05 Uhr

Die Fachhochschule Kärnten bietet höheren Schulen die Möglichkeit spezielle und vertiefende Workshops oder Vorträge passend zu den Fachgegenständen zu buchen. Gerade innovative und moderne Themen wie Bionik sind sehr gefragt.

Günther Pfeifhofer, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Studiengang Bionik / Biomimetics in Energy Systems an der FH Kärnten, brachte anhand eines interaktiven Workshops den SchülerInnen der 8. Klasse BORG Spittal das Thema "Energiebionik" näher.Folgende Themen wurden aufgegriffen und in einem 3-stündigen Workshop in die Praxis umgesetzt:

+ Erklärung der Energiebionik anhand von Faltungen aus der Natur+ Hinführen zum Funktionsverständnis des zu Grunde liegenden physikalischen Prinzips+ Analyse der Geometrie und Abstraktion aus den gewonnen Erkenntnissen+ Übertragung der Erkenntnisse in ein technisch vervielfältigbares und analysierbares Anwendungsmodell"Für die SchülerInnen war es eine tolle Möglichkeit einen Einblick in die Arbeits- und Denkweise der Energiebionik zu erhalten. Ein großes Dankeschön in diesem Zusammenhang an Herrn Pfeifhofer, welcher nicht nur durch die mitgebrachten Materialien sondern auch durch seine sehr engagierte Art den Nachmittag sehr eindrucksvoll gestaltet hat.“ Professor Alexander Kruse, BORG SpittalDie Workshops/Fachvorträge für Schulen sind kostenfrei und können an den fachspezifischen Tagen der offenen Türen an der FH Kärnten in Anspruch genommen werden. Anmeldung unter: schulservice@fh-kaernten.at Auf Anfrage können die Workshops/Fachvorträge auch an anderen Terminen und an Ihrer Schule vereinbart werden.