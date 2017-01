Jubiläumsaufführung von "Eva Faschaunerin"

29.01.2017, 11:09 Uhr

Im Vordergrund des zweistündigen Werkes, deren musikalischen Part Lehrer und Schüler verschiedener Musikschulen und Sänger aus heimischen Chören inne hatten und das an die tatsächliche letzte Hinrichtung am 9. November 1773 erinnert, bevor Maria Theresia drei Jahre später endgültig die Todesstrafe in Österreich abgeschafft hatte, steht aber Nicole Kari. Mimisch ausdrucksstark läßt sie anhand von Aufzeichnungen die Biografie der Bäuerin Revue passieren, beteiligt im Dialog mit Chor und Orchester das vermeintliche Volk und lässt auch die Tortur ahnen, die die Faschaunerin nach den "peinlichen Befragungen" (weil peinvollen) bis zum erzwungenen Mordgeständnis über sich ergehen lassen musste. Es wurde auch nicht vergessen, dass in unserer heutigen Moderne Folter nicht ausgestorben seien...Unter den Gästen waren aus Gmünd Antiquarin Margarethe Miklaus, vom Burgrestaurant Ula und Luc Strasser mit Tochter Luzi sowie die Galeristen Tatjana und Jens August, aus Reißeck Vizebürgermeister Hans Paul Unterweger mit Gattin Susanne, aus Spittal Lt.Governor Edeltraud Lenhard vom Damenclub Kiwanis Spittal-Porcia und Gunter Mosier mit Gattin Christine, aus Millstatt Edith Widmann, Wirtin der Millstätter Hütte, mit Jacqueline ten Haken vom Tourismusbüro. An der Kasse stand, wie immer, Amtsleiter Christian Rudiferia.