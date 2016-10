Verstärkung für Spittaler WOCHE

03.10.2016, 16:47 Uhr

Julia Astner folgt Natalie Schönegger nach.

Gute Zusammenarbeit

SPITTAL. Julia Astner ist ab sofort die neue Verstärkung im Spittaler Regionalbüro der Kärntner WOCHE. Sie wird auch in den Regionen Villach und Gailtal tätig sein.Astner studiert Medienkommunikation und Kultur an der Universität Klagenfurt und war bereits seit Oktober 2014 als engagierte freie Mitarbeiterin im Einsatz. Sie folgt damit Natalie Schönegger als Redakteurin nach, die sich beruflich neu orientiert hat. "Wir heißen Julia in unserer Mitte im Stammteam willkommen und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit", so Redaktionsleiterin Verena Niedermüller. Gleichzeitig wünscht das Team Natalie Schönegger alles Gute für ihren neuen Weg. Astner ist künftig unter der Nummer 0664 80 666 6679 und julia.astner@woche.at erreichbar.