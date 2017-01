Harry Nessl Futsal Cup voller Erfolg

11.01.2017, 15:15 Uhr

1.000 Kinder und Jugendliche kicken in Spittal.

Zwei Turniere ausständig

Kleine Sieger

SPITTAL. Insgesamt 87 Mannschaften mit rund 1.000 Kindern und Jugendlichen nehmen am zweiten Harry Nessl Futsalcup in der Spittaler Turnhalle teil.Von der U7 bis zur U14 zeigen Mädchen und Burschen ihr Können und auch Talent. Die Turniere der U7 und der U13 finden noch am kommenden Samstag statt, bisher gibt es aber schon viele Sieger.In der Kategorie U8 siegte Rapid Feffernitz vor dem FC Lendorf, dem SV Greifenburg und dem SV Steinfeld. Bei den Kickern der U9 führt der FC Lendorf die Tabelle an, danach SV Seeboden, SV Wernberg, SV Arnoldstein.

Namhafte Ehrengäste

In der U12 siegte Austria Klagenfurt A, zweiter wurde Austria Klagenfurt B, dritter VST Völkermarkt und vierter der SV Seeboden. Auch die U14 hat bereits gespielt, hier stehen der FC Lurnfeld vor dem SV Spittal und der SG Villach auf dem Stockerl.Bei den Kickern der U10 siegte Austria Klagenfurt A, dann folgt der ASV, der SD Sencur und Austria Klagenfurt B.Mit dabei sind natürlich der Namenspatron und Sportmäzen Harry Nessl, Obmann Schöffmann Helmut, Präsident Gerald Gadnik, Bürgermeister Gerhard Pirih, Sportstadtrat Andreas Unterrieder, Landtagsabgeordneter Christoph Staudacher, Kassier Christian Kollenz, Neo Trainer Rudi Schönherr und der scheidende Trainer Mario Brenter.