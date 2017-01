Schule und Sport kombiniert

31.01.2017, 17:27 Uhr

Bezirksschulschitag mit 123 Teilnehmern auf dem Goldeck

SPITTAL. Bei wolkenverhangenem, aber trockenen Wetter verlief der Bezirksschulschitag 2017 auf dem Goldeck. Die 150 Höhenmeter lange Strecke Bärnbiss meisterten 123 Teilnehmer aus 24 Schulen, von denen 90 (73,17 Prozent) in die Wertung kamen. Es gab beim Riesentorlauf auch mehrere Stürze - eine Schülerin aus Gmünd verletzte sich am Knie so schwer, dass sie ins Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Ausgerichtet haben den Schulschitag heuer das Bundesrealgymnasium (BRG) Spittal von Direktor Norbert Santner und die Sportgemeinschaft Spittal (SGS), vertreten durch Stefan Steinacher, Sohn des Sektionsleiters Wolfgang Steinacher. Als Dritter wohnte der Siegerehrung von der Landesregierung Schulsportreferent Christian Gfrerer bei. Chefwettkampfrichter war Franz Gaggl, Wettkampfleiter Hans Steiner. Als Torrichter fungierten die BRG-Maturanten Paul Demschar, Julian Janach, Florian Hermann und Phillipp Zettl. Noch bevor Urkunden und Pokale verteilt wurden, überreichte BRG-Lehrerin Birgit Goltschnigg die in einer Tombola gewonnenen gespendeten Sachpreise.Tagessieger wurden Magdalena Erlacher (BRG; 45,19 Sekunden) und Max Gunkel (Fritz Strobl Schulzentrum; 43,74). Schnellste Mannschaft war die der Landwirtschaftlichen Fachschule (LFS) Litzhof (2:34,82 Minuten) mit Gideon Egger, Stefan Jonach und Matthias Frohnwieser. Die Wertungsgruppe 2 weiblich entschied das BRG (2:40,72) mit Katharina Kritzer, Lea Telesklac, Julia Reicht für sich, die Wertungsgruppe 2 männlich das Fritz Strobl Schulzentrum (2:30,73) mit Saleamlak Gigler, Lucas Rabitsch und Lukas Egger.In der Wertungsgruppe 1 weiblich gewann Tagessiegerin Magdalena Erlacher (BRG) vor Carina Müller (NMS Radenthein) und Luisa Lerchbaumer (NMS Obervellach), in männlich Marco Janda (VS Flattach) vor Luca Aschbacher (VS Radenthein) und Niklas Mentil (VS Flattach). Schnellste in der Wertungsgruppe 2 weiblich war Viktoria Glanznig (NMMS Gmünd) vor Katharina Kritzler (BRG) und Daniela Erlacher (NMS Dellach/Drau), Schnellster bei den Buben Mavimilian Wulschnig (NMS Radenthein) vor Saleamiak Gigler (Fritz Strobl Schulzentrum) und Lukas Aufegger (NMS Radenthein).Schnellste in der Wertungsgruppe 3 war Marlen Nußbaumer (HJW Spittal), gefolgt von Leonie Kaßmannhuber (Fritz Strobl Schulzentrum) und Maria Rohrer (BRG), Schnellster in dieser Kategorie Tagessieger Max Gunkel vor Patrick Maltsch (BORG Spittal) und Gideon Egger (LFS Litzlhof). Die Wertungsgruppe 4 entschieden Lea Berger (BRG) vor Carolin Eichholer (LFS Litzlhof) und Florian Messner vor Matthias Hutter (beide LFS Litzlhof) für sich.