Meister! Grades steigt in die Division 2 auf

07.02.2017, 09:39 Uhr

Gegen Micheldorf gelang dem Askö Grades/Metnitz im Finalspiel ein 4:2-Erfolg.

Finale, Unterliga Ost

GRADES/METNITZ (stp). Im Finalspiel gegen die EHC Micheldorf Grizzlys konnte sich der Askö Grades/Metnitz zum Meister der Eishockey Unterliga Ost küren. Weil das Wetter nicht ganz mitspielte, musste man auf eine Best-of-Three-Serie verzichten. Der Titel wurde in einer Partie ausgespielt.In sportlicher Hinsicht war diese Entscheidung auch das Beste gewesen. "Micheldorf hat sehr gut dagegengehalten und war ein fairer Gegner. Unsere Burschen waren aber gut darauf eingestellt", resümiert Grades-Obmann Mario Frattnig nach dem 4:2-Erfolg. Der Aufstieg in die Kärntner Liga Division II war bereits vor Saisonbeginn das erklärte Ziel gewesen. Im nächsten Jahr soll dann zumindest die Klasse in der Division II gehalten werden. "Wir werden uns hoffentlich noch mit 1–2 Leuten verstärken. Der Klassenerhalt ist das Ziel", so Frattnig.Grades – Micheldorf 4:2 (1:0, 0:1, 3:1).Karl Schweighofer jun. (2), Uwe Schritliser, Patrick Sabitzer bzw. Philipp Streiner, Mike Hölbling.