Auf Schneefahrbahn in Gegenverkehr gekracht

15.01.2017, 12:54 Uhr

Eine Frau kam auf schneebedeckter Fahrbahn ins Schleudern und kracht in ein entgegenkommendes Auto.

SIERNING. Am Sonntagvormittag, 15. Jänner, geriet eine 29-jährige Autolenkerin aus Steyr auf schneebedeckter Straße ins Schleudern. Auf der Schiedlburger Straße krachte sie kurz nach Sierning in ein entgegenkommendes Auto, dass von einer 50-Jährigen aus Schiedlberg gelenkt wurde. Beide Lenkerinnen wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades von der Rettung in das Landeskrankenhaus Steyr eingeliefert.