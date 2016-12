Feuerwehren verhinderten Großbrand in Garsten

31.12.2016, 21:14 Uhr

Vermutlich durch eine umgefallene Kerze ist am Freitag den 31. Dezember gegen 11:45 Uhr ein Brand in einem Wohnraum eines landwirtschaftlichen Objekts ausgebrochen. Die Bewohner bemerkten den Brand rechtzeitig und konnten sich unverletzt ins Freie retten.Beim Eintreffen der Feuerwehren war der gesamte Raum vollständig mit Rauch gefüllt und der Qualm trat bereits über die Fenster und Haustüre ins Freie, bzw. in die anderen Räumlichkeiten des Objektes. Der Brand hatte zu diesem Zeitpunkt bereits auf die Couch und andere Möbelstücke übergegriffen.Dank dem raschen Eingreifen der Feuerwehren Saaß, Garsten, Schwaming, Oberdambach, Sand und Steyr Löschzug 4 Christkindl konnte der Brand rasch unter Kontrolle gebracht werden und auch das Feuer abgelöscht werden.Der Wohnraum ist nicht mehr bewohnbar, im ganzen Haus sind massive Verschmutzungen durch den Rauch entstanden.Die FF Saaß ist derzeit noch immer mit der Brandwache am Einsatzort beschäftigt.