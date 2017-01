HAK Schülerinnen spenden 350 Euro an die Drehscheibe Kind!

17.01.2017, 19:39 Uhr

Steyr : HAK Steyr |

Wirtschafts- und Sozialkompetenz im Einklang miteinander!

Vier Schülerinnen der HAK Steyr arbeiten derzeit an einer Diplomarbeit zum Thema "Wirtschaftsfaktor Kind" und beschäftigen sie sich dabei u.a. auch mit dem Aspekt der Kinderbetreuung.Im Rahmen dieser Diplomarbeit sind die Schülerinnen aber in keinster Weise dazu verpflichtet, etwas zu veranstalten oder gar zu spenden. Es war ihnen aber ein Anliegen, neben der Beschäftigung mit ihrem Thema auch etwas für die Gemeinschaft zu tun. Daher haben sie zweimal in der Schule einen Verkauf mit selbst gebackenem Kuchen organisiert und den Reinerlös von 350 Euro nun an die Steyrer Kinderbetreuungseinrichtung "Drehscheibe Kind" übergeben.

Dies zeigt, dass Persönlichkeitsbildung und soziale Kompetenz in der HAK Steyr keine leeren Schlagwörter sind sondern täglich gelebte Praxis, wo ganzheitliches Denken und Handeln eine zentrale Rolle spielen.Beeindruckt hat mich als Betreuerin des Teams vor allem die Aussage einer der Schülerinnen, die bei der Scheckübergabe leider krank war, Saher Saleem. Sie meinte schlicht und lapidar: "Man hilft, wo man helfen kann."Dem ist wohl wenig hinzuzufügen, außer einem herzlichen Dankeschön an alle Kolleg/innen und Schüler/innen der HAS/HAK Steyr, die einen oder mehrere Kuchen gekauft haben und damit diese Spendenhöhe ermöglicht haben!Prof. Michaela Frech