Riesen-Hühnerei bei einem Landwirt in Kremsmünster

13.01.2017, 17:53 Uhr

Ein normales Ei hat rund 60 Gramm und das dato größte Ei am Hof der Familie Schreiner wog 122 Gramm.Das jetzige Rekord-Ei wiegt 143 Gramm. Wenn jetzt alle Eier in der Größenordnung gelegt werden, verdoppelt sich der Ertrag !Aber so wie das Foto zeigt, dürfte wieder einmal die Laune der Natur zugeschlagen haben und zufällig beim Eierlegen zwei Eier vereint worden sein – sozusagen ein groß geformtes siamesisches Hühnerei.