Stolz auf Zusammenhalt

15.12.2016, 02:00 Uhr

FF Pechgraben ist nicht nur bei Einsätzen top. Auch außerhalb der Feuerwehr wird Solidarität gelebt.

GROSSRAMING. 79 aktive Mitglieder, darunter zwei Frauen, elf Jungfeuerwehrmitglieder, davon vier Mädchen und 19 Mitglieder der Reserve, zählt die FF Pechgraben. "Wir sind mehr mit technischen Einsätzen wie Fahrzeugbergung, Pumparbeiten oder dem Freimachen von Verkehrswegen beschäftigt", so Kommandant Jürgen Schwarzlmüller. Vom Einsatzgebiet her deckt die FF Peckgraben die zwei Gemeinden Großraming und Laussa ab. In Sachen Nachwuchs ist Kommandant Schwarzlmüller sehr zufrieden. "Wir haben sehr viele Junge dabei und machen mit unserem Nachwuchs auch sehr viel, nicht nur was die Feuerwehr betrifft. Wir fahren zum Beispiel im Frühjahr Ratschen nach Linz ins Landhaus, machen Ausflüge und veranstalten Wandertage".

Großer GemeinschaftssinnAuch im Bewerbswesen sind die Jugend und die Aktiven der FF Pechgraben dabei. Eine Besonderheit: Die FF Pechgraben absolvierte heuer das Bayrische Leistungsabzeichen. "Die Gemeinde Großraming ist Partnergemeinde von Aicha vorm Wald in Bayern. Dort gibt es auch zwei Feuerwehren. Und da durften wir mit zwei Gruppen antreten." Besonders stolz ist Schwarzlmüller auf den Zusammenhalt im Pechgraben. Jedes Jahr veranstalten die Kameraden dort einen Adventmarkt. "Dabei werden wir wirklich von allen unterstützt. Die Frauen backen Kekse und Mehlspeisen. Es werden Dekosachen gebastelt, Adventkränze gebunden, Punsch und Most selber gemacht. Der ganze Pechgraben steht hinter uns". Traditonell gibt es auch ein Hirtenspiel, wo rund 18 Leute mitwirken. Heuer wurde das Stück nicht nur beim Adventmarkt gezeigt. "Wir dürfen unser Hirtenspiel im Rahmen der Übergabe des Friedenslichtes an die OÖ Feuerwehren in der Stiftskirche St. Florian noch einmal zeigen", freut sich Schwarzlmüller.