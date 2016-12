17.12.2016, 07:43 Uhr

Umfaller gegen FCN Wels! McDonald’s Basketballer verlieren leichtfertig

Basketball, Herren, oö. Landesliga, 10. Runde:Das tut weh! Gegen Wels rutschen die Mac’s „sehr patschert“ in eine unnötige Niederlage. Dabei beginnen die Steyrer Basketballer perfekt. Das Auftaktviertel wie aus dem Bilderbuch. Schnelles und perfektes Spiel, die gegnerische Mannschaft faktisch chancenlos. 26:10 nach zehn Minuten. Doch Wels gibt nicht auf, spielt sich beherzt immer näher heran. 2. Viertel 17:27, Halbzeitstand 43:37. Die Mac’s nach der Pause ganz weit weg, erzielen nur zehn Punkte und geraten erstmals in Rückstand. 10:18, Zwischenstand 53:55. Die Alarmglocken werden nicht gehört. Zweimal kann Steyr zwar noch ausgleichen (57:57, 60:60), ab der 35. Spielminute liegt der FCN vorne, erzielt routiniert und nach cleveren Spielzügen die wichtigen Punkte. In der 37. Minute bei 62:72 wird wohl dem letzten Steyrer die Dramatik bewusst. Die Partie ist endgültig vergeigt. Wels freut sich zu Recht und verdient über den Erfolg. Die Steyrer haben viel Nachdenkbedarf und müssen sich gewaltig steigern.

Mehr Einsatz in der Defense, am Rebound und strukturiertere Angriffe nebst einer steigerungswürdigen Wurfquote. Dann wird das wieder was, hoffentlich …Juraj Mlynsky 21, Emils Sürums 17, Makarije Kovacevic 10, Sanel Didovic 6, Michael Galli 5, Patrick Rohrweck 5, Marco Zanlucchi 3, Peter Medinger 2, Senail Didovic, Sebastian Filipovic, Sebastian Hilgärtner, Philipp Hasenauer.Florian Schwarz 21, Huzur Cinar 14, Lukas Ehrenfellner 13 u.a.

Vorschau: