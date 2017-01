Dreharbeiten für WDR/ARD-Fernsehfilm "Krieg" im Wipptal

22.01.2017, 10:05 Uhr

Im Jänner drehen WDR und ARD den Fernsehfilm "Krieg" an zahlreichen Drehorten im Wipptal.

Zahlreiche Drehorte im Wipptal

WIPPTAL (kr). Am 4. Jänner kam das Filmteam des WDR/ARD ins Wipptal, um mit den Dreharbeiten für den Fernsehfilm „Krieg“ zu beginnen. Bei diesem vielschichtigen Familiendrama mit Thrillerelementen über eine ungewöhnliche Trauerarbeit, die in einen Kampf auf Leben und Tod mündet wirken unter anderem der erfolgreiche Schauspieler Ulrich Matthes und die Schauspielerin Barbara Auer mit.Als Kulisse für den Film "Krieg" wählte Regisseur Rick Ostermann unter anderem die Wipptaler Berge. Ostermann: "Die Schönheit des Tales hat uns sehr beeindruckt." Unter anderem wird bei einer Hütte in der Nähe der Peeralm in Navis gefilmt, beim Ortseingang von Trins und auch im Valsertal. Neben den Profi-Schauspielern wirken auch rund 40 Komparsen aus der Region Wipptal mit. Catharina Bürger, erste Aufnahmeleiterin und für die Logistik verantwortlich: "Wir waren sehr erfreut über die große Offenheit und Herzlichkeit, die uns seitens der Wipptaler Bevölkerung entgegen gebracht wurde." Obwohl der "Wettergott" dem Filmteam sehr gut mitspielte, waren die großen Schneemassen manchmal auch ein Problem.

Unterstützung durch Cine Tirol

Der Drehort für den Film, der auch von der Cine Tirol Film Commission unterstützt wird, fiel rasch auf das Wipptal. Dabei leistete auch der TVB Wipptal große Unterstützung. Gedreht wird bis 21. Januar 2017 im Wipptal. Mitte April gehen die Dreharbeiten in Berlin weiter. Der Sendetermin für den Mittwochsfilm im Ersten steht noch nicht fest.