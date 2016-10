Top Platzierung für Schönberger beim ADAC Drift Cup

04.10.2016, 08:41 Uhr

Vergangenes Wochenende erreichte der Schönberger Michael Steixner in Hockenheim den 5. Platz

Am 1. und 2. Oktober wurde am Hockenheimring das Finale des ADAC Drift Cup im Rahmen der ADAC GT Masters ausgetragen. Mit Michael Steixner war auch ein Schönberger am Start.Dank speziell für den Driftsport neu aufgebautem BMW M3 verlief bereits das Training sehr vielversprechend, was der junge Schönberger auch in den Wertungsläufen umsetzten konnte.Michael erreichte den 5. Platz in seiner Klasse und sicherte sich so auch den 13. Gesamtrang in der Meisterschaft.Das Team bedankt sich bei allen Freunden, Sponsoren und Helfern und plant bereits eine noch erfolgreichere nächste Saison.