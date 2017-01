Erfolgreicher ASVÖ-Tischtennislehrgang für Kids in Fulpmes

05.01.2017, 19:29 Uhr

An den 4 Trainingstagen stand natürlich der Tischtennissport im Vordergrund, es wurden 2 intensive Trainingseinheiten pro Tag absolviert, aber auch der Spass und die Förderung der sozialen Aspekte kam bestimmt nicht zu kurz...Bei den gemeinsamen Mitagessen wurden die Einheiten analysiert.Zum Abschluss des Trainings gab es für jeden Teilnehmer einen Preis.

Alle Kinder waren immer mit großer Freude und viel Spass an der Sache.Alles in allem ein gelungenes Trainingscamp und 4 spannende Tage!Herzlichen Dank an alle Beteiligten und der Staatl. Gepr. Trainerin Gardos Agie ,sowie dem Staatl. gepr. Lehrwart Tembler Johann,Helene Waibl (Spg Völs/Zirl) und Alex Rainalter (TSV AustriAlpin Fulpmes) für Ihr Engagement!Ein großes Dankeschön gebührt der ASKÖ-Tirol, der diesen Kurs auch heuer wieder unterstützt hat.Mehr Termine unter....Tiroler Tischtennisverband http://www.tischtennis.tirol/ TSV-AustriAlpin Fulpmes http://www.tsv-fulpmes.at/ Interessante Tischtennisnews auch unter... http://www.tischtennisfueralle.at/